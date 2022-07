tmw Torino, idea turca: piace il 18enne Ilkhan del Besiktas. Ha una clausola da 4,5 milioni

vedi letture

C'è nell'aria un colpo proveniente dalla Turchia, e con vista per il futuro, per il Torino. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, i granata sono pronti a dare l'assalto a Emirhan Ilkhan, classe 2004 di talento in forza al Besiktas. Il giovane centrocampista ha una clausola di 4,5 milioni di euro che gli permetterebbe di lasciare il club turco: i granata paiono intenzionati ad usufruirne.