tmw Torino, pressing per Mazzocchi ma prima deve uscire Singo. La valutazione

Pasquale Mazzocchi è uomo mercato in questa finestra di calciomercato. L'esterno della Salernitana, sondato nelle scorse settimane anche dall'Inter, è oggi un'idea del Torino con Ivan Juric che sponsorizza il suo acquisto perché il laterale napoletano, da oggi 28enne, gioca a destra ma può adattarsi anche sulla corsia opposta.

Il Torino ha avviato da giorni i contatti per il suo acquisto, ma prima dovrà definire un'uscita e nello specifico quella di Wilfried Stephane Singo che a un anno dalla scadenza del contratto ha già chiarito di non voler rinnovare il contratto. In questo senso, negli scorsi giorni il Toro ha discusso col Milan di un possibile scambio Singo-Messias senza però trovare la quadra.

Ecco perché oggi per Mazzocchi il Torino non ha ancora affondato il colpo. Ma l'interesse c'è ed è concreto: la valutazione del cartellino del calciatore classe '95 si aggira sui 4-5 milioni di euro.