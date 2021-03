tmw Trezeguet: "Juventus, devi andare in Champions. L'Italia cambi mentalità"

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” l’ex attaccante della Juventus, David Trezeguet ha parlato anche del delicato momento dei bianconeri: “La Juve - ha detto - immaginava che il percorso in Champions fosse diverso. In campionato ha avuto delle difficoltà, ha vinto la Super Coppa, dovrà giocare la finale di Coppa Italia. Entriamo in una fase calda: c’è il derby e poi il Napoli. La Juve deve qualificarsi per la Champions. E poi Pirlo continuerà a lavorare su una squadra che deve migliorare e questo credo sia abbastanza evidente. Flop delle italiane in Champions? Bisognerà cambiare la mentalità. Le squadre che puntano in alto a certi livelli non badano più al fattore casa o trasferta. Il calcio italiano pensa a gestire la partita. Questa è la differenza principale rispetto agli altri campionati”.