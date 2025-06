Trezeguet: "Tudor capisce il mondo Juventus. Il vero Mondiale inizia adesso"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, David Trezeguet ha commentato la situazione della Juve al Mondiale per Club: "Si sono qualificati agli ottavi in anticipo, con due partite approcciate bene, contro Al Ain e Wydad. Piano piano stanno cercando di tornare protagonisti, riesumando quella mentalità bianconera del 'vincere è l’unica cosa che conta'.

Nei primi due match hanno dimostrato di essere una squadra solida, segnando tanti gol. City a parte, mi pare di intravedere un’altra mentalità e un altro modo di gestire i match. Ma il vero Mondiale per i bianconeri inizia adesso, con la fase a eliminazione diretta. Dagli ottavi in poi sarà tutta un’altra avventura. Tudor mi piace: capisce il mondo Juve. Ha posto in essere dei cambiamenti importanti al contrario di quanto fatto da Motta a inizio stagione. E i giocatori mi sembra che abbiano capito il suo pensiero e il suo modo di lavorare. Il percorso Mondiale, dunque, potrebbe rivelarsi interessante per tutto ciò che verrà dopo.

Un giudizio sul Mondiale per Club? I giudizi li faremo alla fine. Bisogna ancora capire bene questo format e la location: negli States fa molto caldo, e gli orari (giovedì i bianconeri hanno affrontato il City alle 15, ndr) non aiutano in direzione dello spettacolo, del bel gioco. In questa prima fase del torneo nei vari gironi si è respirata comunque una passione palpabile, evidente. E non è poco…