Trezeguet: "Yildiz davanti ha un gran futuro. Kolo Muani ha ritrovato fiducia alla Juve"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, David Trezeguet ha parlato dei singoli di casa Juve partendo da Yildiz: "È un ragazzo davvero interessante; davanti ha un gran futuro. Bisogna continuare ad allenarlo al meglio, fargli capire - al di là della sua indiscutibile qualità - dove si trova e quale sia il suo ruolo alla Juventus. Credo che stia dimostrando di essere un talento promettente, ma è all’inizio della carriera. Va lasciato tranquillo e libero di divertirsi, di fare il suo. Prerogative fondamentali per poter fare la differenza nel club bianconero".

Da Thuram a Kalulu, passando per Comolli e Kolo: la Juve sta preservando quel dna francese che lei, per primo, ha contribuito a diffondere tra le arterie bianconere. L’ex Psg è l’uomo giusto per l’attacco?

"È evidente che Kolo Muani abbia ritrovato la fiducia perduta dopo la stagione al Paris Saint Germain. Dal suo arrivo a Torino ha avuto modo di dimostrare la sua qualità. Un giocatore importante, degno della Nazionale francese. Si sta facendo valere, e mi pare che sia contento alla Juve. Il sistema di gioco di Tudor, poi, lo valorizza: in campo sembra a proprio agio. È un giocatore importante per il club, starà a lui tenere alta l’asticella continuando a migliorarsi allenamento dopo allenamento".

E Vlahovic? Al netto del gol con il City, sembra ormai un corpo estraneo nell’11 di Tudor.

"Dusan deve ancora dimostrare di potersi meritare la maglia della Juve. Come può uscire da questo momento? Lavorando sodo, nella speranza di riguadagnarsi il posto che, ormai, spetta a Kolo".