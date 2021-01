Tomori e gli obiettivi stagionali: "Milan abituato a vincere, lo faremo anche in questa stagione"

vedi letture

Intervistato da Milan Tv, il nuovo difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato anche degli obiettivi per questa stagione: "Essere qui per me è una grande opportunità per crescere e vincere trofei. La storia del Milan è la storia di un club abituato a vincere. E sono sicuro che in questa stagione, e anche in futuro, non sarà diverso", le dichiarazioni del centrale appena arrivato in prestito dal Chelsea.