Tonali si è preso il Milan. E ora Mancini lo aspetta per il prossimo ciclo azzurro

Sandro Tonali si è preso il Milan e presto potrebbe prendersi anche la Nazionale. Mancini ha sempre apprezzato il giocatore, tanto da convocarlo la prima volta nel 2018 quando non aveva ancora debuttato in serie A, ma lo scorso anno non era ancora pronto: alti e bassi in campionato e Locatelli più adatto a completare il centrocampo.

Adesso la musica è cambiata, Tonali ha scavalcato lo juventino nelle gerarchie del c.t anche grazie alla sua flessibilità. Tonali è duttile, sa muoversi in tutti i ruoli di centrocampo e la gara del Bentegodi ha dimostrato come sappia agire da incursore. Il centrocampo di Mancini è ormai fisso su tre nomi, Verratti, Jorginho e Barella, però non è detto che Sandro non sia già pronto ad altri sorpassi nelle gerarchie azzurre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.