Tonali: "Vengo da un anno negativo, passare dal Brescia al Milan non è stato facile"

Le parole di Tonali dopo Sampdoria-Milan 0-1.

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha commentato ai microfoni di Dazn il successo in casa della Sampdoria.

In mezzo al campo avete fatto bene, anche dal punto di vista fisico.

“Siamo partiti bene, all’inizio eravamo su tutti i palloni. Abbiamo avuto la fortuna di sbloccare subito la gara e questo ci ha dato una grossa mano”.

Cosa ti aspetti da questa stagione?

“Spero di partite giocando, come invece non ho fatto l’anno scorso. Un anno fa sono partito con il Covid e non ho fatto tutta la preparazione con i compagni. Quest’anno siamo partiti col piede giusto e speriamo di continuare su questa strada”.

Per il Milan hai fatto anche delle rinunce: pensi di poter rendere secondo le aspettative che da tempo ci sono su di te?

“Le rinunce economiche sono state fatte perché era giusto così. Una decisione molto rapida, presa tutti insieme. Mi aspetto che sia una stagione positiva, anche dei nuovi arrivati. Giroud e Florenzi ci hanno portato una bella dose di esperienza”.

Sembri essere finalmente libero di testa.

“Fin dalle prime amichevoli si vedeva che ero più libero mentalmente. Lo scorso anno passare dal Brescia al Milan non è stato facile, soprattutto per come ho fatto io e cioè arrivando con il Covid. Comunque, non voglio alibi perché so di aver fatto una stagione negativa e spero di fare meglio quest’anno”.