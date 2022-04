Tonfo Fiorentina con l'Udinese, Biraghi: "Non c'è tempo di piangere: partita davvero strana"

vedi letture

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, ha parlato nel post-partita della gara contro l'Udinese, persa malamente dai viola per 0-4. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del club: "Partita davvero strana. Dopo due tiri che hanno fatto loro eravamo 0-2. Noi abbiamo avuto tante occasioni, oggi la porta sembrava chiusa. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto chances per riaprirla, poi invece siamo andati addirittura sotto 4-0. Fa male come risultato ma non c'è tempo di piangere, da domani bisogna ripartire. Durante un arco della stagione tutte le squadre hanno un calo fisiologico. Purtroppo per noi è capitato in un momento cruciale, dove i punti sembrano più importanti. C'è però da rimboccarsi le maniche e ripartire".

In queste due settimane avete sofferto il fatto di dover giocare ogni tre giorni?

"Quando lo si dice sembra di voler trovare una scusa, quindi non mi va di dirlo. Tante squadre giocano ogni tre giorni. Adesso abbiamo quattro partite difficili, c'è da lavorare".