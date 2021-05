TOP 100 TMW - Eterno Palacio, la riabilitazione di Karsdorp. Posizioni dalla 100 alla 96

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 19 partite.

Ecco le posizioni dalla 100 alla 96:

100. Rodrigo PALACIO (Bologna) 6.05

Si è conclusa dopo 4 anni la sua esperienza al Bologna ma probabilmente non la sua carriera, nonostante le 39 primavere. L'argentino si è dimostrato ancora super affidabile, garantendo molto spesso i 90'. E si toglie lo sfizio di realizzare una tripletta nel derby dell'Appennino.

99. JOAO PEDRO (Cagliari) 6.05

16 reti in questa stagione per il brasiliano, partito fortissimo con Di Francesco e decisivo anche nel finale. I sardi hanno vissuto una stagione complicata ma anche nei momenti più bui potevano fare affidamento sulle sue giocate e sulle sue qualità realizzative.

98. DANILO Luiz da Silva (Juventus) 6.06

34 presenze, un gol e quattro assist per il brasiliano che si è distinto per la sua duttilità nel reparto difensivo. Pirlo lo ha utilizzato centrale in una difesa a tre, ma anche terzino destro e sinistro. E in qualche occasione persino mediano. Non solo prezioso jolly, ma soprattutto giocatore di qualità ed esperienza internazionale.

97. Wilfried SINGO (Torino) 6.06

Stagione pessima per il Torino che nel disastro della gestione Giampaolo ha però trovato in questo esterno ivoriano un motivo per sorridere. Ha solo 20 anni, all'età di 18 è approdato in Italia. Ha un fisico che gli permetterebbe di fare il centrale di difesa, ruolo con cui ha iniziato nelle giovanili, ma la facilità di corsa lo ha portato ad essere spostato con ottimi risultati sulla fascia. Anche col cambio di panchina e l'arrivo di Davide Nicola il numero 17 è un punto fermo, frenato soltanto dal Covid.

96. Rick KARSDORP (Roma) 6.06

Rientrato dal prestito al Feyenoord sembrava destinato ad essere parcheggiato altrove. L'olandese invece resta e viene finalmente valorizzato. Per Paulo Fonseca diventa indiscutibilmente il titolare della fascia destra e il giocatore lo ripaga con prestazioni convincenti. Ottimo il finale del 2020 dove è particolarmente attivo alla voce "assist", mantiene un buon rendimento per tutto il torneo al punto da riconquistare dopo 4 anni la Nazionale.