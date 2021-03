TOP 100 TMW - Veretout e Hakimi, i goleador aggiunti. Posizioni dalla 30 alla 26

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

Ecco le posizioni dalla 30 alla 26:

30 - MARCO SILVESTRI (Hellas Verona) 6.29

A Natale era addirittura il sesto miglior giocatore del campionato grazie a un'impressionante sequenza di 7 in pagella che hanno permesso all'Hellas di stazionare nei paraggi della zona Europa. Mancini a ottobre gli ha concesso anche una panchina, niente da fare invece a novembre. A gennaio si registra una flessione nelle prestazioni, qualche insufficienza di troppo e lo stesso rendimento dell'Hellas è calato. Le scelte di marzo del ct inducono a pensare che il treno per Euro 2020 sia passato. La stagione nel complesso resta decisamente buona.

29 - JORDAN VERETOUT (Roma) 6.30

Dieci reti segnate, cinque delle quali su rigore dove si dimostra un cecchino infallibile. Il francese oltre a dare spessore al centrocampo si sta rivelando fondamentale a livello realizzativo. Era dai tempi di Michel Platini, anno di grazia 1985/86, che un centrocampista francese non andava in doppia cifra. E sicuramente Veretout è impiegato in posizione più arretrata rispetto a "Le Roi". La sua assenza si sta facendo sentire, viste le ultime due sconfitte della Roma, Fonseca conta di riaverlo entro la prima metà di aprile.

28 - CRISTIAN ROMERO (Atalanta) 6.30

Crescita esponenziale per l'argentino che con l'arrivo del 2021 si è letteralmente trasformato: se ci limitiamo infatti all'anno nuovo la sua media voto è addirittura 6.64. Segna gol pesanti in partite importanti, francobolla gli attaccanti. L'Atalanta ha il giocatore in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus a un prezzo decisamente abbordabile, per l'età del ragazzo (22 anni) e viste le prestazioni: 16 milioni.

27 - LEONARDO SPINAZZOLA (Roma) 6.30

È indubbiamente il miglior esterno sinistro italiano in circolazione e ripensando allo scambio saltato con Politano un anno fa ai giallorossi alla fine non è andata così male. Prestazioni sempre di altissimo livello macchiata solo dalla serata da incubo nel derby. Ma è un giocatore che nel complesso ha garantito spinta, copertura, gol (due) e assist (cinque). In un periodo storico dove interpreti del ruolo in Italia latitano, avere uno come lui per il ct Mancini è manna dal cielo.

26 - ACHRAF HAKIMI (Inter) 6.30

L'acquisto più importante della stagione 2020-21 dell'Inter si è immediatamente integrato, dimostrando di valere 40 milioni. Sei reti in campionato, record personale. Era dai tempi di Maicon che i nerazzurri non trovavano un difensore così prolifico. Giocatore che ha elevato il potenziale già notevole dei nerazzurri, che si stanno avviando verso un titolo che manca dal 2010. Pochissimi i passaggi a vuoto, spesso invece decisivo. Ha solo 22 anni ed è destinato ad essere un top class player.