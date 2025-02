Torino, anche il mercato di gennaio chiude in attivo: + 5,8 milioni per Cairo

Il Torino chiude il mercato di gennaio con un bilancio positivo, confermando la linea di attenzione alla gestione del club adottata da Urbano Cairo. Dopo il saldo in attivo di 41,3 milioni ottenuto nella sessione estiva, la finestra invernale si è, infatti, chiusa con un ulteriore surplus di 5,8 milioni di euro.

Le ultime operazioni di mercato, scrive Tuttosport, hanno portato a un aggiornamento del conteggio finale. La cessione di Mergim Vojvoda al Como, inizialmente valutata 1,5 milioni, frutterà al club 2 milioni più 500 mila euro di bonus legati alla salvezza dei lariani.

In entrata, invece, il Toro ha accolto Amine Salama dal Reims con la formula del prestito, a fronte di un costo di 200 mila euro. Il diritto di riscatto è stato fissato a 4 milioni, con un ulteriore 10% sulla futura rivendita del giocatore in favore del club francese.

Di seguito tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali del club granata.

ACQUISTI

Asane Sow (C) (Pro Vercelli) PRE

Igor Brzyski (C) (Lech Poznan) DEF

Amine Salama (A) (Stade de Reims) PRE

Cristiano Biraghi (D) (Fiorentina) PRE

Cesare Casadei (C) (Chelsea) DEF

Eljif Elmas (C) (RasenBallsport Leipzig) PRE

Federico Mangiameli (A) (Bologna) PRE

Marco Longoni (A) (Cagliari) FP

CESSIONI

Pietro Passador (P) (Ternana) PRE

Aaron Ciammaglichella (C) (Ternana) PRE

Lorenzo Russo (C) (Napoli) FP

Alessio Raballo (A) (Parma) PRE

Mërgim Vojvoda (D) (Como) DEF

Jacopo Antolini (D) (Pro Vercelli) PRE

Francesco Dell'aquila (A) (ACR Messina) PRE

Marco Longoni (A) (Bologna) PRE

Côme Bianay Balcot (D) (Triestina) PRE