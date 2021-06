Torino, anche il mercato si aggrappa a Juric

vedi letture

Sarà Ivan Juric il vero one man show dell’estate del Torino. Il tecnico dei granata è infatti chiamato a far valere la sua personalità non solo nell’opera di convincimento dei possibili nuovi innesti, ma anche per cercare di convincere alla permanenza chi del Torino fa ancora parte ma forse non è più così convinto. Il caso limite è quello del Gallo Belotti, impegnato sì con la maglia Azzurra negli Europei, ma allo stesso tempo sempre attento agli sviluppi di mercato che lo coinvolgono. E così, nonostante le voci di Roma che continuano a riecheggiare, in casa granata si spera che una chiamata di Juric possa convincere il capitano a restare sotto la Mole.