Torino, atteso Pobega per il centrocampo. Davanti corsa a due Messias-Orsolini

Il Torino attende Pobega dal Milan. Il centrocampista rossonero, l’anno scorso allo Spezia, dovrebbe arrivare la prossima settimana in granata in prestito. Così per l’attacco i nomi sono due: quello di Messias del Crotone e di Orsolini del Bologna. Le valutazioni non sono basse, perché costano rispettivamente 12 e 15 milioni. A riportarlo è Tuttosport.