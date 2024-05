Torino, auguri alla Fiorentina: "In bocca al lupo!". I granata aspettano il risultato di Conference

"In bocca al lupo alla Fiorentina per la finale di Conference League di questa sera!". Questo il messaggio del Torino postato sui social per la squadra di mister Vincenzo Italiano, attesa alle 21 ad Atene dall'ultimo atto europeo della stagione viola. L'eventuale vittoria della Fiorentina, infatti, avrebbe risvolti per altre squadre italiane, in particolare proprio per il Torino. Nel caso in cui la Fiorentina alzasse la Conference League, i viola - che chiuderanno il campionato all'ottavo posto - si qualificherebbero di diritto in Europa League: di conseguenza alla prossima Conference League parteciperebbe il Torino, ovvero la squadra che si è piazzata nona in Serie A.

Un successo viola ad Atene, dunque, allargherebbe ulteriormente il numero di qualificate alla prossima edizione delle coppe europee. Attualmente le squadre italiane qualificate in Europa sono otto: cinque in Champions League, due in Europa League e una in Conference League. Questo al momento il quadro:

Le italiane in Champions League

Inter

Milan

Juventus

Atalanta

Bologna

Le italiane in Europa League

Roma

Lazio

Fiorentina (se vince la Conference League)

Le italiane in Conference League

Fiorentina o Torino (se la Fiorentina vince la Conference League)