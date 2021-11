Torino, Baselli tra gli esuberi in vista di gennaio: lo vuole Mihajlovic al Bologna

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bologna sarebbe interessato a uno degli esuberi del Torino in vista del prossimo mercato di gennaio. L'obiettivo di Mihajlovic è un suo ex giocatore in granata, ovvero Daniele Baselli, che non è riuscito a convincere Juric in questi primi mesi di collaborazione. Il centrocampista è in scadenza nel 2022 e il tecnico serbo è convinto di poterlo rilanciare in rossoblu.