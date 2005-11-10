Torino, Belghali: "Bell'impatto con Abate e i compagni. Ho rifiutato un'offerta dal Qatar"

Rimasto a Torino nella sosta delle Nazionali per lavorare assieme ad Ignazio Abate, il difensore algerino Rafik Belghali, arrivato in estate dal Verona, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club granata: " Mi piace molto qui, sono qui qualche settimana e mi piace davvero molto essere qui a Torino".

Cosa conoscevi già di Torino?

"Non molto a dire la verità, ma ho parlato con alcune persone che vivevano qui e mi hanno detto solo cose belle, e ora che sono qui da qualche settimana vedo di persona che è davvero bella e mi piace".

Come ti trovi con il gruppo in queste prime settimane?

"Sì, davvero davvero bene. Tutti i giocatori mi hanno accolto con molto amore e tutto il resto. Tutti i giocatori sono stati davvero gentili con me fin dall’inizio e penso che abbiamo un buon gruppo e che andiamo molto d’accordo tra di noi".

Quest’estate hai giocato il tuo primo mondiale con l’Algeria e ha segnato il tuo primo gol. Quali sono stati in quel momento le tue sensazioni?

"Sì, è stato come un sogno sin da quando ero piccolo a giocare la Coppa del Mondo in Coppa del Mondo, è stato qualcosa che non dimenticherò mai nella mia vita e penso che sia il momento migliore della mia carriera calcistica".

Calcisticamente sei cresciuto in Belgio, ma hai già un po’ di esperienza con il calcio italiano. Quali differenze hai trovato tra i due campionati?

"Penso che il campionati italiano sia un campionato davvero importante, è molto competitivo e c’è molta intensità. Quindi penso che ci sia una grande differenza con il Belgio sotto questo aspetto e inoltre molte più persone guardano il campionato italiano rispetto a quello belga. Quindi penso che in generale sia molto più grande rispetto alla lega belga".

È vero che quando giocavi Mechelen hai rifiutato un’importante offerta dal Qatar per rimanere e crescere in Europa?

"Sì, è vero, quando ero infortunato al Mechelen ho ricevuto un’offerta per andare in Qatar, ma non è mai stato il mio sogno e volevo anche giocare per l’Algeria e a quel punto non avevo ancora giocato per l’Algeria. Quindi volevo davvero rimanere in Europa per fare una buona carriera, fare molti progressi nella mia carriera. Quindi ho rifiutato l’offerta, sì".

Cosa ti ha chiesto il Mister in queste prime sessioni di allenamento insieme?

"Ha parlato con me anche prima e mi ha detto che sa come gioco e mi ha semplicemente detto di giocare come ho fatto l’anno scorso e mi ha dato qualche istruzione, ma fondamentalmente mi ha detto solo di giocare come faccio sempre, mi ha detto questo".

Chi erano i tuoi idoli da bambino? Avevi uno o più calciatori a cui ti ispiravi?

"Non ho avuto molti titoli, ma penso che un idolo che avevo fosse Riyad Mahrez, ora capita che giochi con lui, quindi è un po’ diverso, ma quando era molto piccolo e iniziato a giocare a calcio lo ammiravo molto perché sì, e anche algerino e ha fatto una grande carriera in Europa. Quindi è stato uno dei miei idoli, quando ero piccolo".

Come hai vissuto la tua prima partita in campo con il Toro? Tra l’altro è anche fornito un bell’assist a Che Adams

"Sì, è stato davvero bello perché abbiamo anche vinto la partita e penso di aver avuto un impatto diretto sulla partita ed è stato bello anche per la mia prima partita. Quindi sono stato davvero felice del risultato della mia prima partita".