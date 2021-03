Torino, Belotti e un futuro che resta da scrivere: ora il suo valore è di "soli" 35 milioni

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui Andrea Belotti decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e dunque di lasciare i granata a un anno dalla conclusione dell'attuale accordo, Cairo potrebbe essere costretto a metterlo in vendita per non più di 35 milioni di euro. Una cifra decisamente al ribasso rispetto a quella che serviva per avvicinarsi nell'estate del 2017, ovvero i 100 milioni che chiedeva il presidente per dirgli addio. Il Covid, il contratto e la classifica del Toro non aiutano, ma ancora l'attaccante non ha preso la sua decisione.