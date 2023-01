Torino, Cairo si coccola Juric: "Ha creato un buon clima ed un bella squadra vogliosa"

"E' stata una grande gioia, ieri siamo stati troppo contenti tutti". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, a Radio24 il giorno dopo la vittoria di San Siro in Coppa Italia contro il Milan: "Dopo la partita sono andato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti a tutti. In 10 ci siamo un po' abbassati, ma non rinunciando a giocare. Abbiamo avuto varie occasioni e abbiamo strameritato. Siamo felici. Juric? Quando si ha un certo tipo di carattere, è qualcosa di importante: gli ha consentito di creare un buon clima, una bella squadra vogliosa, che lotta per recuperare palla e lo fa nella metà campo avversaria. Con lui c'è un bel rapporto, ieri ci siamo abbracciati in un abbraccio affettuosissimo. L'imprenditore spinge i suoi collaboratori a fare meglio, ma è bello anche avere collaboratori che spingono sempre di più a loro volta. Juric lo seguivo da quando era a Verona: ho provato a prenderlo già dopo il primo anno lì, ma lui è voluto rimanere per finire il progetto che aveva a Verona. Mi piaceva molto il tipo di gioco di Juric e quindi gli ho fatto la corte per un anno, alla fine l’ho preso".