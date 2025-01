Torino, domani allenamento a porte aperte pre derby: ma continua la protesta contro Cairo

Cresce l'attesa in casa Torino in vista del derby contro la Juventus in programma per sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico. In vista della stracittadina il club granata ha annunciato l'allenamento a porte aperte, programmato per domani, venerdì 10 gennaio, al Filadelfia, con i tifosi che potranno entrare a partire dalle 16.45.

La reazione social.

I tifosi del Toro hanno commentato il post della società continuando la loro protesta nei confronti di Urbano Cairo e facendo anche presente che negli ultimi anni non abbia portato molta fortuna aprire le porte alla vigilia di un derby.