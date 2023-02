Torino, doppio sorriso per Juric in vista del derby: verso il recupero sia Ricci che Ilic

Buone notizie per l'allenatore Ivan Juric dall'allenamento di stamattina del Torino. In vista del derby contro la Juventus di martedì, infatti, i granata potrebbero recuperare due giocatori per il proprio centrocampo: si sono allenati con il gruppo infatti sia Samuele Ricci che Ivan Ilic.