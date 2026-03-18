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Torino, esodo granata a Milano: settore ospiti verso il sold out per la sfida al Milan
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Se in casa i tifosi del Toro fanno sentire il proprio dissenso verso la proprietà con intere tribune vuote, in trasferta non vogliono far mancare il loro supporto alla squadra di D'Aversa, reduce da due vittorie in tre partite dopo il cambio in panchina: il settore ospiti di San Siro va verso il sold out per Milan-Torino, è stata infatti superata quota 1500 biglietti su 1900 totali.
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