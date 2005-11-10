Ufficiale Cosenza, Ragone firma fino al 2028: dalla Primavera alla prima squadra

Il Cosenza promuove Diego Ragone in prima squadra: il classe 2006 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Dalla Primavera alla prima squadra. Il Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con Diego Ragone. Il 20enne romano ha firmato un contratto biennale con la compagine rossoblù alla quale sarà legato fino al 30 giugno 2028. Cresciuto nel settore giovanile della Roma è approdato al Cosenza Under 19 all’inizio del campionato 2024/2025. Tra i lupacchiotti ha perfezionato la propria formazione da mediano capace di agire anche da centrocampista o con il ruolo da difensore. In questi due anni trascorsi nella Primavera del Cosenza Calcio,

Ragone entra nella rosa del Cosenza Calcio

Ragone si è sempre distinto per tecnica, impegno e qualità. Il giovane atleta ha meritato il passaggio in prima squadra grazie al lavoro svolto in campo con dedizione e grande spirito di sacrificio. Eseguite le formalità di rito, Ragone ha effettuato le prime visite e test medici ed è già pronto a entrare a pieno titolo nella rosa del Cosenza Calcio che affronterà il Campionato Nazionale di Serie C per la stagione 2026/2027. La scalata di Ragone testimonia il prezioso valore del vivaio di talenti del settore giovanile rossoblù. Il Cosenza Calcio è lieto di dare il benvenuto ufficiale a Diego nella prima squadra augurando una brillante stagione. Forza lupi.