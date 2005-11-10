Ufficiale Ancora un altro acquisto per il Treviso: preso Liotti dalla Casertana

Il Treviso ufficializza l'acquisto di Daniele Liotti dalla Casertana: l'esterno sinistro arriva a titolo definitivo.

Il Treviso mette a segno un nuovo innesto in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Daniele Liotti, esterno sinistro proveniente dalla Casertana, che porta in dote una lunga esperienza tra Serie B e Serie C.

Treviso, ufficiale l'arrivo di Daniele Liotti dalla Casertana

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo dalla Casertana di Daniele Liotti.

Nativo di Vibo Valentia, Daniele è un esterno sinistro dalla spiccata propensione offensiva. Nel corso della sua carriera ha calcato campi dalla Serie D alla B, facendo del lavoro costante il proprio mantra e affermandosi come un giocatore di assoluto valore in qualsiasi squadra abbia militato.

Cresciuto nel settore giovanile del Catania, approda nel 2012 al Nuova Cosenza in Serie D, città che poi è tornata ad ospitarlo dieci anni dopo ma in una ben più nobile cornice, quella della Serie B. Sempre in Serie D veste la maglia del Brindisi, ma è con la Juve Stabia che prende il via il suo lungo percorso nel professionismo: Siracusa, Reggina, Avellino, Trapani, Pisa, Feralpisalò e Catanzaro tra Serie C e Serie B, oltre ovviamente alla Casertana.

Nel suo palmarès, Daniele può vantare due campionati di Serie C conquistati: il primo con la Reggina nella stagione 19/20, il secondo con la maglia dell’Avellino nel 24/25. Un ulteriore innesto che va ad arricchire la rosa biancoceleste, pronto a dare il suo prezioso contributo al servizio del Treviso FBC.

Liotti: «Sono molto felice di approdare in una piazza con una grande storia calcistica, tornata l’anno scorso tra i professionisti, e mi auguro di dare il mio contributo. Vengo da un altro girone e dovrò confrontarmi con uno nuovo e difficile, come tutti del resto. Sono convinto però che ci toglieremo delle soddisfazioni importanti grazie a questa piazza e con l’unione del gruppo»

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Daniele e gli augura una stagione positiva e ricca di soddisfazioni.