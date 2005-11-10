Ufficiale Dal Barcellona al Como, ecco il difensore Cuenca: "Ci aspetta una stagione fantastica"

Ennesimo acquisto ufficiale in entrata per il Como, che si assicura il giovane talento dal Barcellona. Il classe 2007 ha firmato un contratto fino al 2030

Il Como ha annunciato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo del difensore spagnolo Andres Cuenca dal Barcellona. Il difensore, classe 2007, ha firmato un contratto fino al 2030.

La nota del Como

Ecco la nota del Como: "Cuenca si è formato nei vivai di Avejoe, Villafranca, Córdoba e Siviglia prima di approdare alla Masia del Barcellona nel 2019. Ha rappresentato il Barcellona in tre edizioni della UEFA Youth League e ha svolto un ruolo importante nella conquista del titolo da parte del club nella stagione 2024/25, segnando in finale nella vittoria per 4-1 della squadra Under 19 sul Trabzonspor. Dopo essersi affermato come titolare nel Barcellona Atlètic, ha esordito con la prima squadra in UEFA Champions League contro lo Young Boys nel 2024. Ha trascorso la seconda metà della stagione 2025/26 in prestito allo Sporting Gijón. Difensore ordinato e fisicamente imponente, sicuro nel possesso palla, Cuenca ha rappresentato la Spagna nelle categorie dall’Under 15 all’Under 20. La sua esperienza internazionale comprende i Mondiali FIFA Under 17 e Under 20, nonché i Campionati Europei Under 17 e Under 19. Più recentemente, ha contribuito alla vittoria della Spagna nel Campionato Europeo Under 19 UEFA 2026.

Cuenca al Como, le parole di Cesc Fabregas

"Andrés Cuenca è un giovane difensore dotato di grande qualità tecnica, energia e forza. Ha completato un importante percorso nel vivaio blaugrana e ha esordito in prima squadra in UEFA Champions League. È un difensore moderno, a suo agio in fase di possesso palla e sicuro di sé con il pallone. Crediamo che possa crescere notevolmente nell’ambito del nostro progetto e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como".

Le prime parole di Cuenca

"Sono davvero felice di far parte di questo club e non vedo l'ora di giocare la mia prima partita con questa maglia. La mia prima impressione è stata molto positiva: Como è una città bellissima che mi ha colpito molto, così come le persone. Sono convinto che ci aspetti una stagione fantastica e darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi."