Torino, giallo Israel: c'è lesione al tendine. Valutazioni sulle modalità dell'operazione
La situazione di Franco Israel ora può assumere anche i toni del giallo. L’estremo difensore è in uscita dal Torino e nelle ultime settimane si era aperta la possibilità di un suo ritorno al Nacional. Il vice presidente del club Flavio Perchamn aveva però scombinato le carte in tavola parlando di una possibile operazione per il portiere granata.
Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, in questi giorni stanno emergendo dettagli proprio sul giocatore. Si tratterebbe di una lesione al tendine della spalla che porta molto dolore anche se di per sé l’infortunio non porterebbe alcun impedimento nello scendere in campo da parte di Israel.
Resta da capire adesso quali possano essere le tempistiche di questa eventuale operazione. Se possono andare ad inficiare con la trattativa in essere con il Nacional.