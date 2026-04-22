Franco Israel, il flop fra i pali del Torino. Eppure in nove partite ben tre clean sheet

Franco Israel probabilmente avrebbe pensato a qualcosa di diverso per la sua prima stagione al Torino. Perché è arrivato dallo Sporting di Lisbona con i galloni da titolare, di ritorno in Piemonte dopo essere stato nelle giovanili della Juventus. È andata francamente malissimo: cinque gol subiti all'esordio contro l'Inter, diciotto in nove partite totali. Tanto più che al primo infortunio più di qualcuno aveva auspicato la promozione di Paleari come titolare. È ritornato per due gare contro Lecce e Milan, due sconfitte, ed è finito in panchina.

Eppure nelle nove partite era riuscito anche a inanellare tre clean sheet. Tra l'altro contro Fiorentina, Roma e Napoli, portando a casa sette punti. Non è bastato per meritarsi la fiducia oltre la sfida contro il Milan e, per quanto visto in stagione, non è stato nemmeno troppo sbagliato. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, ma già a gennaio era finito sul mercato.

In estate cambierà aria. Ci sono già diversi interessamenti da parte di club spagnoli - come il Getafe - per chi è stato acquistato nella scorsa estate per circa 5 milioni di euro. Non sarà semplice trovargli una sistemazione a titolo definitivo, perché sarà a bilancio per poco meno di 3,5. Oggi Franco Israel compie 26 anni.