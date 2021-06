Torino, gli estimatori del Gallo e di Sirigu fanno sul serio

I due capisaldi del Torino di questi anni complicati sono sempre stati rappresentati da Salvatore Sirigu come baludardo arretrato ed il Gallo Belotti come riferimento ed anima per la fase avanzata. Questa estate di stravolgimenti potrebbe comportare però concrete possibilità di addio per entrambi, nonostante la volontà di Juric di provare a trattenerli all'ombra della Mole per cercare il rilancio. L'estremo difensore è stato sondato dalla Juventus per prendere il posto lasciato vacante da Gigi Buffon, mentre l'attaccante è oggetto dell'interesse concreto della Roma di Mourinho tutt'ora alla ricerca dell'attaccante in grado di raccogliere l'eredità che verrà lasciata con ogni probabilità da Edin Dzeko. Dialoghi in corso che si andrebbero a scontrare con la volontà di Cairo di trattenere quantomeno il suo capitano: tuttavia, con un Europeo alle porte che lo vedrà protagonista, la missione minaccia di diventare ancora più complicata del previsto.