Torino, il 2024 inizia con il botto. Cairo: "I 27 punti sono un bel messaggio"

Non poteva aprirsi in modo migliore il 2024 del Toro. I granata hanno travolto il Napoli con un netto 3-0, Ivan Juric è stato molto onesto nell’analisi della sfida: “Non so quanto sia stato merito nostro e quanto demerito loro” il commento dopo la bella vittoria ottenuta dai suoi ragazzi. Una partita che Buongiorno e compagni hanno gestito alla perfezione fin dall’inizio, anche quando c’era la parità numerica: i campioni d’Italia si sono visti solo con una triangolazione che portato al tiro di Raspadori chiuso da Milinkovic-Savic, per il resto i granata hanno giocato una gara matura. L’hanno sbloccata a fine primo tempo con Sanabria su punizione, hanno sfruttato al meglio la follia di Mazzocchi e sono riusciti a battere un’altra big a domicilio come era già capitato contro l’Atalanta. E il paradosso è proprio questo: dei 18 gol segnati in totale, il Toro ne ha rifilati sei al Napoli e alla Dea, esattamente un terzo. Da una parte queste curiosità alimentano i rimpianti per aver chiuso il girone d’andata al decimo posto, dall’altra però danno maggiori consapevolezze in vista del ritorno.

Ed è proprio da qui che vuole ripartire il presidente Urbano Cairo. “Nel primo tempo si vedeva che avevamo in mano la partita: Vanja ha fatto una grande parata, ma eravamo in controllo e abbiamo segnato subito dopo l’espulsione, anche se non dipendeva da quello” il commento del patron. Soltanto una volta nell’era dei tre punti, nel 2016/2017, la sua squadra aveva più dei 27 punti di oggi, 29 per l’esattezza: “Intanto abbiamo un punto in più rispetto all’anno scorso, l’obiettivo è migliorarci - ha aggiunto il patron - e adesso vogliamo dare continuità a questa grande vittoria: 27 punti sono un buon messaggio”. Per il mercato, però, è tutto rimandato: “Aspettiamo la trasferta di Genova, poi dovremo fare le valutazioni giuste” le tempistiche svelate da Juric. Intanto il Toro si gode il 3-0 rifilato ai campioni d’italia, aspettando l’ennesimo esame di maturità a Marassi contro il Grifone.