Torino, il futuro di Juric passa dal mercato: subito Praet e poi due colpi in estate

La conferma di Juric al Torino passerà dal mercato che verrà effettuato a gennaio e poi in estate da parte di Vagnati e ovviamente del patron Cairo. Per firmare il prolungamento, il tecnico croato ha chiesto giocatori funzionali e pronti che alzino il livello della rosa. Il primo nome per l'inverno resta quello di Dennis Praet, che Juric chiede a gran voce ormai dalla scorsa estate.

Per giugno invece, gli investimenti dovranno arrivare per centrocampo e attacco, e i nomi in tal senso sono Palacios, fresco campione del mondo con l'Argentina di proprietà del Bayer Leverkusen, e Nzola, che dovrebbe lasciare lo Spezia. In caso contrario, ovvero con un mercato al di sotto delle aspettative del tecnico, la firma sul rinnovo non arriverà mai e probabilmente potrebbe arrivare anche un addio anticipato, visto che su di lui è vivo l'interesse di club internazionali come il Southampton e il Wolfsburg. A riportarlo è Tuttosport.