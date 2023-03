Torino, il mercato un mese dopo: dei nuovi gioca solo Ilic, quanto manca Lukic…

Un mese dopo la chiusura del calciomercato, il Torino continua a ritrovarsi nel limbo di metà classifica: a pochi giorni dal gong i granata erano ottavi con 27 punti a due lunghezze dal settimo posto, oggi hanno soltanto quattro in più e il margine da colmare con la zona Conference è raddoppiato. Segnale, questo, che la squadra non è uscita rinforzata dalla sessione invernale di trattative: di fatto, è un Toro con Ilic in più e Lukic in meno. Ma come sottolinea Juric, magari ci si può guadagnare in futuro, anche se nel presente si parte più indietro.

Solo Ilic protagonista

Su tre acquisti centrati a gennaio, ne sta giocando soltanto uno. Partiamo dagli oggetti misteriosi: Gravillon ha messo piede in campo soltanto per 16 minuti tra Milan e Juventus, Vieira si è visto per un quarto d’ora contro l’Udinese per poi finire in panchina e adesso è infermeria per un problema muscolare che lo terrà fermo un mese. Il difensore e il centrocampista, di conseguenza, non hanno dato nulla in più alla rosa di Juric, che continua a puntare su chi già c’era prima di gennaio. Ilic, invece, merita discorsi più ampi: si vede che ha grandi qualità tecniche, così come è sotto gli occhi di tutti quanto sia indietro a livello fisico. “E’ arrivato in condizioni non buone per un infortunio curato male anche perché voleva andare al Mondiale, ora ha bisogno di tempo” la spiegazione del tecnico sull’acquisto dal Verona. Di tempo, però, non ce n’è, anche perché la coperta in mediana è perennemente corta: giocando può migliorare la condizione, sicuramente ha già fatto vedere quanto sia buono il suo mancino.

Assenza pesante

Se Ilic è un investimento per il futuro e può essere un profilo molto interessante, sul breve periodo il Toro ci ha perso nettamente. Lo dice Juric, lo conferma il campo in questo primo mese post-mercato: senza Lukic è un’altra squadra, il serbo manca davvero tanto. Era l’unico che sapeva unire fase difensiva e fase offensiva con la stessa efficacia, insieme a Ricci formava un centrocampo di qualità e dinamismo oltre che di prospettiva. Con lui e Ilic ci si poteva divertire, ma in via Arcivescovado hanno deciso di sostituire l’uno con l’altro e a conti fatti, a livello numerico, non è cambiato nulla. A livello di gioco, invece, sì, e per il momento non in positivo.