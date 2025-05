Torino, in mediana si rivede il tandem Casadei-Ricci. L'ex Empoli è destinato a partire

Rientro importante in casa Torino, in vista delle ultime tre partite di campionato. Come sottolinea Tuttosport, contro l'Inter nel centrocampo granata si rivedrà Samuele Ricci. L'ex Empoli farà coppia con Casadei e, nel corso della partita, il tecnico Paolo Vanoli potrà contare anche su Gineitis, Tameze e Ilic.

L'ex Verona ha deluso nelle ultime settimane, ma potrebbe entrare contro i nerazzurri e accumulare minutaggio nel finale di stagione per rilanciarsi. Resta un giocatore pagato ben 17 milioni (commissioni comprese) e che, soprattutto in caso di buona prestazioni, potrà essere una pedina utile sul mercato. Dovesse incassare attorno ai 40 milioni da Ricci, e una quindicina da Ilic, Cairo sarebbe nelle condizioni di finanziare il mercato in entrata senza ulteriori sacrifici.

Fa parte delle operazioni in entrata anche l'acquisto definitivo di Elmas dal Lipsia, per il cui riscatto servono 17 milioni. Al di là dei possibili acquisti, sembra praticamente scontata la partenza di Ricci. In granata è approdato ad appena 20 anni, in prestito dall'Empoli con obbligo di riscatto a circa 9 milioni. Un valore che in tre annate e mezza al Toro è quadruplicato, grazie ad un rendimento positivo fin dall'inizio. Prima di congedarsi, può regalare altre belle prove al popolo granata a partire dalla gara di oggi contro l'Inter.