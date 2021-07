Torino, Juric e il mercato: "Non esigo. Se spendono quanto l'anno scorso, faccio una festa"

Cosa chiederà Ivan Juric in sede di mercato al Torino? “Io la vedo da un altro punto di vista. Io non esigo, non dico di prendere questo o quello. Abbiamo idee chiare su ciò che serve, ma se non succede non muore qualcuno. Non esiste perfezione, anche a Verona ci siamo adattati e abbiamo vinto. Serve lo spirito di adattamento: la voglia di fare sopperisce alle mancanze. Adesso voglio vedere tutti, ho detto alla società di non vendere nessuno, voglio vedere anche chi non ha fatto bene, poi dopo avremo una percezione migliore delle cose. E affronterò l'argomento per non sbagliare. Il peggio è prendere qualcuno e sbagliare, bisogna essere sicuri su chi prendere. Anche l'anno scorso hanno speso soldi e se succede anche con me, faccio una festa. Tra Sanabria, Mandragora e tutti gli altri...io non sono abituato a questo lusso. Serve gente giusta, al momento mi fido. Poi vediamo"

