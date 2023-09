Torino, Juric: "Ho pochi insostituibili. Roma e Lazio di livello superiore ma ce la giochiamo"

vedi letture

Ivan Juric, allenatore del Torino, parla così ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 0-3 in casa della Salernitana nella 4^ giornata di Serie A: "La partita è stata difficile, anche se dal risultato non sembra: ci sono stati momenti in cui abbiamo sofferto, nel primo tempo, ma siamo stati bravi a fare gol. Poi nel secondo abbiamo creato tanto, vittoria meritata".

Tanti singoli apprezzabili.

"Ho una squadra di venti giocatori con pochi insostituibili e tanti che posso girare in base alla forma che vedo in settimana. Se manca uno e gioca l'altro mi va bene".

Oggi un'altra porta inviolata.

"Questo è importante, Vanja ha fatto una bella prestazione, non solo per le parate ma di presenza. Siamo soddisfatti, non è facile venire qua e vincere 3-0. Testa alla prossima, vogliamo fare ancora bene".

Nelle prossime tre Lazio e Roma.

"Mi sembra che la Roma si sia ripresa, il 7-0 all'Empoli ci ha impressionato per il potenziale che hanno in attacco. Sono squadre di livello superiore ma siamo convinti di giocarcela con tutti se siamo concentrati come oggi".