Torino, Juric: "Possiamo prenderne uno più forte di Brekalo, ma non più di Bremer"

vedi letture

Parlando in conferenza stampa, Ivan Juric ha parlato anche del mercato che attende il Torino la prossima estate: "Non si parte da zero...Sulle fasce abbiamo giocatori e dobbiamo migliorare, in difesa credo di perdere Bremer e abbiamo altri giocatori. In mezzo ne abbiamo, sulla trequarti così così e in attacco vedremo cosa decidere il Gallo. Ci sono tante cose da fare, ma può essere una grande occasione: non dobbiamo guardare tutto con tristezza. Possiamo prenderne uno più forte di Brekalo, l'unico dove non prenderemo uno di più forte è Bremer. Cercheremo qualcuno che si avvicini a lui".