Torino, Juric spinge: per il tecnico sono indispensabili i riscatti di Vlasic e Miranchuk

Nikola Vlasic e Aleksej Miranchuk, due nomi e due garanzie per Juric. Secondo quanto riportato da La Stampa, è indispensabile per il tecnico del Torino che si esca per entrambi dall'incertezza con l'operazione riscatto. Serviranno 25 milioni di euro (15 per il croato, 10 per il russo) e l'allenatore ex Verona spinge.