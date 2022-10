Torino, Juric: "Strasoddisfatto della vittoria, ho visto la giusta voglia di vincere"

vedi letture

Il Torino batte l'Udinese a domicilio, si rilancia in campionato e torna a vincere dopo 5 giornate di digiuno. Una prestazione che soddisfa il tecnico granata, Ivan Juric: "E' stata una partita tosta con un'Udinese che forza e talento. Oggi ho visto quella voglia di vincere e oggi sono stra-soddisfatto, poi analizzeremo gli sbagli domani. L'Udinese ha avuto tante palle gol, noi anche, poteva finire diversamente e alla fine l'abbiamo portata a casa. Oggi abbiamo raccolto qualcosina in più dopo prestazioni in cui abbiamo portato a casa meno, era importante per i ragazzi. Sono soddisfatto di come si comportano, di come si allenano.", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Come nasce la scelta del centrocampo?

"Ricci può fare tanto meglio rispetto a oggi. Deve ritrovare la forma perché torna da un infortunio mentre Linetty è entrato molto bene"

Un giudizio su Pellegri?

"Mi auguro che trovi continuità e non si faccia più male. Ha fatto un gol da grande attaccante"

La prossima è contro il Milan. Come ci arriva il Torino?

"Ci arriviamo carichi, con lo slancio di questa vittoria e cercando di fare bene"

Questa è la sua prima vittoria alal Dacia Arena. Le ha detto qualcosa Sottil?

"Ci sentiremo più tardi, sta facendo molto bene e sono contento per lui"