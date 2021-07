Torino, Juric striglia Belotti. Vagnati deve chiudere Messias

Una tirata d’orecchie in vecchio stile per un cuore Toro da ritrovare è quanto ha contraddistinto maggiormente la conferenza di presentazione di Ivan Juric come nuovo tecnico del Torino. La chiamata alle armi ha contraddistinto principalmente il Gallo Belotti, che dovrà quindi prendere una decisione a stretto giro di posta rispetto alla sua volontà di proseguire o meno la sua avventura da capitano dei granata. Nel frattempo il Direttore Sportivo del club Davide Vagnati è a sua volta chiamato a concludere il lavoro fin qui portato avanti nella trattativa con il Crotone per Junior Messias: un nuovo contatto è previsto nelle prossime ore e potrebbe avere esiti decisivi in positivo per il giocatore tanto agognato da Ivan Juric