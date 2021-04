Torino, l’assist arriva da Conte. Aria di cambiamento per il futuro

L’assist più importante per il Torino arriva dall’Inter e da Antonio Conte, che dopo il successo contro il Cagliari determina in maniera abbastanza eloquente anche il discorso legato alla corsa salvezza. Il contestuale successo dei ragazzi di Nicola contro l’Udinese raddoppia la sua valenza in attesa del recupero contro la Lazio, e predispone anche il prossimo turno di campionato contro una Roma in piena corsa Champions, da affrontare con un po’ di ottimismo in più. Intanto proseguono le consultazioni per il futuro dei granata, senza certezze anche a livello dirigenziale. Tante le possibilità da determinare ovviamente una volta che sarà nota la categoria nella quale il Torino giocherà nella prossima stagione. Si parla di ritorni di fiamma o di nuove candidature, tenendo salda la stima di Cairo nei confronti di Davide Nicola che avrà supporto totale da qui a fine stagione per provare a costruire qualcosa anche a più ampia gittata in previsione del futuro.