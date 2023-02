Torino, la Premier su Schuurs. Liverpool, United e Tottenham: Cairo chiede 50 milioni

vedi letture

Il Torino di Urbano Cairo ha in mano una pepita d'oro. Parliamo ovviamente di Perr Schuurs, forte centrale che i granata hanno pagato 11 milioni di euro e che adesso ne vale almeno 50. Altro che i 25 più bonus preventivati dall'Inter, scrive Tuttosport. L'ingresso in campo delle big di Premier League fa lievitare il prezzo: il Liverpool è stata la squadra che si è mossa per prima, ma anche dal Tottenham e dallo United sono partiti sondaggi. Un'asta tra due club in Premier farebbe decollare il prezzo a quota 50 milioni già adesso. La sua partenza finanzierebbe i riscatti di Vlasic, Miranchuk, Lazaro (circa 33 milioni) e parte del mercato in entrata.