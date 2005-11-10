Ufficiale Il lungo calvario è finito, Schuurs riparte dall'Olanda: ha firmato con il NEC Nijmegen

Perr Schuurs è pronto a tornare in gioco. Fermo dal 21 ottobre 2023 dopo un grave infortunio al ginocchio rimediato in una sfida contro l'Inter, l'ex difensore del Torino che a inizio febbraio ha risolto il suo contratto col club granata riparte dalla Eredivisie. Il centrale olandese classe '99 ha firmato con il NEC Nijmegen. Di seguito la nota del club:

Il NEC Nijmegen ha annunciato l'ingaggio di Perr Schuurs. Il difensore olandese, 26 anni, arriva a parametro zero e ha firmato un contratto triennale che lo legherà al club fino a giugno 2029.

Cresciuto nel settore giovanile del Fortuna Sittard, Schuurs si era messo in evidenza nella seconda divisione olandese prima di conquistare il trasferimento all'Ajax. Con il club di Amsterdam ha collezionato 62 presenze in prima squadra nell'arco di quattro stagioni, prima di approdare in Serie A al Torino. Lo scorso febbraio il suo contratto con i granata è stato risolto dopo il lungo percorso di recupero dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi.

A commentare l'operazione è stato il direttore dell'area sportiva del NEC, Carlos Aalbers: «Perr sta procedendo bene nel suo percorso di riabilitazione ed è impaziente di tornare in campo. Allo stesso tempo siamo realisti e sappiamo che avrà bisogno ancora di un po' di tempo. Gli daremo tutto lo spazio necessario per completare il recupero nel migliore dei modi».

Aalbers ha poi sottolineato le qualità del nuovo acquisto: «È un difensore dalle qualità eccezionali e porta con sé una notevole esperienza ai massimi livelli. Grazie anche al suo passato nelle competizioni europee, rappresenta un valore aggiunto per la nostra rosa, soprattutto in vista delle sfide che ci attendono nella prossima stagione».