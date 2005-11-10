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Schuurs vede la luce in fondo al tunnel: visite superate col NEC, firmerà un triennale

Schuurs vede la luce in fondo al tunnel: visite superate col NEC, firmerà un triennale TUTTOmercatoWEB
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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 16:10Calcio estero

Perr Schuurs è pronto a tornare in gioco. Fermo dal 21 ottobre 2023 dopo un grave infortunio al ginocchio rimediato in una sfida contro l'Inter, l'ex difensore del Torino che a inizio febbraio ha risolto il suo contratto col club granata riparte dalla Eredivisie. Più precisamente dal NEC Nijmegen. Dopo esser stato valutato anche dall'Ajax il centrale olandese classe '99 ha detto sì alla società di Nimega con cui nelle ultime ore ha svolto e superato le visite mediche. Schuurs adesso firmerà un contratto con la società olandese valido per le prossime tre stagioni, l'obiettivo è ritrovare forma e minuti per poi, magari, tornare in quella Serie A che l'ha visto grande protagonista nella stagione 2022/23. Prima di un infortunio che ha dato il via a un lungo calvario iniziato quasi tre anni fa e da cui sta uscendo solo adesso.

Terzo nell'ultimo campionato olandese, il NEC questa estate ripartirà dal terzo turno preliminare di Champions League con l'obiettivo di qualificarsi alla prossima phase league della massima competizione per club. Un obiettivo importante su cui la società olandese ha fatto leva per convincere Schuurs a dire sì.

"In testa so già qual è la mia prima scelta: l’Italia". In una intervista rilasciata a fine aprile, l'ex centrale del Torino si esprimeva così sul suo futuro. Dalla Serie A però non sono arrivate risposte convincenti e allora ecco l'accordo con la società di Nimega pronta a dargli fiducia e minuti così da rilanciare quello che tre anni fa era considerato uno dei migliori difensori d'Olanda. Un calciatore per il quale il Crystal Palace arrivò a offrire fino a 32 milioni di euro ricevendo un secco no dal Torino.

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