Torino, Lazaro: “Crediamo al treno Europa ma pensiamo gara per gara"

Dopo la vittoria per 0-2 contro i lombardi all’U-Power Stadium di Monza, gara valida per la 27° giornata della Seria A Enilive 2024/2025, ad intervenire ai microfoni di DAZN per il Torino è stato l’esterno Valentino Lazaro.

Queste le sue parole:

Per te oggi assist. Questa può essere una nuova primavera per il Torino.

Respirate un’area diversa per la crescita che sta avvenendo nella squadra?

“Si, dal primo giorno che sono arrivati i nuovi acquisti abbiamo visto che potevano darci una mano, e questo è importantissimo per tutta la squadra. Oggi non era facile ma abbiamo fatto bene e sono contento per l’assist”.

Siete sul binario giusto per pensare anche al treno per l’Europa?

“Noi ci crediamo sempre ma sappiamo che la Serie A non è facile. Pensiamo alla prossima partita”.