Torino, Lyanco ha manifestato la volontà di essere ceduto: granata in attesa di segnali dal Betis

Non si sblocca ancora la situazione legata al futuro di Lyanco. Il difensore del Torino è da tempo nel mirino del Betis Siviglia che però non si è ancora concretizzato. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore ha manifestato la sua volontà di essere ceduto e chissà che in questi giorni non possano arrivare nuovi segnali dall'Andalusia.