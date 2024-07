Ufficiale L'ex Torino e Bologna Lyanco torna in Brasile dopo 7 anni: è dell'Atletico Mineiro

Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic, noto semplicemente come Lyanco, ritorna in Brasile dopo 7 anni: è stato ufficializzato il suo trasferimento all'Atletico Mineiro per 4,5 milioni di euro, che il club carioca verserà nelle casse del Southampton.

Gli inglesi erano proprietari del cartellino, anche se il giocatore era già finito fuori dai ranghi trasferendosi in Qatar, all'Al-Gharafa, nella stagione 2023/24. Nel suo passato un po' d'Italia: arrivato nel 2017 al Torino, non ha mai pienamente convinto in granata, tanto da finire per sei mesi anche in prestito al Bologna, a gennaio del 2019.