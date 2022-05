Torino, Mandragora aspetta ma non all'infinito: entro domani l'incontro con la Juventus

vedi letture

Rolando Mandragora attende una mossa del Torino per conoscere il proprio destino. Juric ha chiesto la conferma di quello che potrebbe diventare il capitano del Toro in caso di addio di Belotti, ma Cairo al momento non ha trovato l'intesa con la Juventus che pretende i 14 milioni di euro previsti dal riscatto per lasciarlo partire a titolo definitivo. Il presidente granata non solo vorrebbe abbassare queste pretese, ma vorrebbe pagare anche meno dei 9,5 milioni che erano previsti per un eventuale riscatto a stagione in corso. Il giocatore dà la priorità al Torino, ma non vuole aspettare per sempre. Anche perché i suoi agenti gli riportano in continuazione le notizie sui vari interessamenti dei club che lo hanno seguito in stagione. Fiorentina e Roma seguono con interesse e dunque, se il Toro vuole evitare il rischio di perderlo, dovrà muoversi in tempi brevi. Secondo Tuttosport, entro domani dovrebbe andare in scena un incontro tra Vagnati e Cherubini che potrebbe essere decisivo per il futuro in granata del centrocampista.