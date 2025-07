Mandragora vuole solo la Fiorentina: incontro per rinnovo e adeguamento di contratto

La Fiorentina vuole blindare Rolando Mandragora. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione del rinnovo del giocatore, che ha dato priorità assoluta alla permanenza in maglia viola. Nei prossimi giorni - si legge - un incontro cruciale tra la società gigliata e gli agenti di Mandragora definirà le cifre e le esigenze reciproche, con la sensazione che si possa arrivare a un'intesa ragionevole.

La volontà di prolungare l'accordo è forte da entrambe le parti, soprattutto dopo la stagione positiva disputata dal centrocampista. L'attuale contratto di Mandragora scade nel 2026 e include un'opzione di prolungamento per un ulteriore anno al raggiungimento di 25 presenze stagionali da almeno 45 minuti. Ma questa clausola non ha più valenza, dato che l'intenzione è quella di ridiscutere completamente l'accordo, portando la scadenza più in là nel tempo e adeguando l'ingaggio. Attualmente Mandragora percepisce circa 1,5 milioni di euro a stagione, una cifra che potrebbe essere rivista al rialzo in base al suo contributo e al desiderio di Stefano Pioli di averlo ancora con sé per la prossima annata.

E a proposito di Pioli oggi la Fiorentina l'ha annunciato come nuovo allenatore. Di seguito il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli.Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028".