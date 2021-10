Torino, miglioramenti per Pjaca e Praet. Affaticamento al retto femorale per Kone

Accertamenti strumentali per Kone, Pjaca e Praet: comincia così il bollettino infortunati del Torino, pubblicato sul proprio sito ufficiale. Gli esami eseguiti su Kone hanno evidenziato un affaticamento al retto femorale: il centrocampista seguirà un programma personalizzato nei prossimi giorni. La risonanza magnetica svolta su Pjaca ha indicato una lesione muscolare ancora in fase di guarigione: l’esterno proseguirà con le terapie. La risonanza magnetica effettuata su Praet ha documentato l’avanzato stato di riparazione della lesione al flessore sinistro, per cui il calciatore potrà aumentare i carichi di lavoro. Domani in calendario una sessione di allenamento in vista del match contro il Napoli (calcio d’inizio domenica 17 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona).