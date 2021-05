Torino, Nicola: "Felice di aver dimostato che la mia metodologia è applicabile ovunque"

vedi letture

Il tecnico del Torino, Davide Nicola, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, ha parlato anche di cosa gli lascerà questa esperienza in questa stagione: "Aver dimostrato che la mia metodologia è applicabile a diversi contesti e a diverse squadre, più o meno importante per blasone. Questo mi rende felice e consapevole che sia la strada giusta. Ora voglio ancora migliorare in qualsiasi area: se tieni porte aperte e lavori con umiltà, oltre a mettere tutto in discussione per crescere, ogni avventura ti lascia qualcosa o ti fa apprendere. Qui ho sperimentato tante cose a livello tattico".