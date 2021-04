Torino, Nicola sui social: "Dimostrato lucidità e determinazione, ma non è ancora finita"

Come di consueto, il tecnico del Torino Davide Nicola ha commentato sui suoi social il match giocato e vinto oggi contro l'Udinese: "Intelligenza, lucidità, determinazione: è quanto abbiamo dimostrato stasera ed è quanto ci servirà anche in futuro, in ottica di crescita continua, per raggiungere il nostro obiettivo. Bravi ragazzi, ma non è finita", le parole dell'allenatore.